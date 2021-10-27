Televizyon dizisi gerçek hayatta yaşandı! Evli ve üç çocuklu genç kadın, kocasının yeğenine kaçtı

Atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı ve Sert Programı, yine gündem yarattı. Afyonkarahisar'da oturan Seçer Kaygısız, canlı yayına katıldı. 12 yıllık eşi üç çocuk annesi eşi Hatice Kaygısız'ın, ablasının oğlu Süleyman Abacı ile kaçtığını anlattı.

'KOCAMA OYUN OYNADIM'

Eşinin yeğeni ile tanıştıktan sonra kendisiyle yatağını bile ayırdığını söyleyen üzgün koca, "Ne olur evine dön" diye çağrı yaptı. Programa bağlanan Hatice Kaygısız, "Ben yeğeninle kaçmadım. Benden tiksin ve ayrıl diye böyle bir plan yaptım" deyince Müge Anlı adeta çıldırdı: Siz ve sizin gibi hanımlar ne yazık ki anneliğin kutsiyetini ayaklar altına alıyorsunuz. Allah sizin de müstahakkınızı versin.