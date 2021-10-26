Bitlis Tatvan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı 2 ölü 3 yaralı

Kazada her iki araçta da bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada her iki araçta da bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyonette ağır yaralanan Mehmet Safik Barkın (51) ile Mehmet Şefik Kaplan (57), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.