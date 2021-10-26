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    • Yaşam
    • 26.10.2021 20:53
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    • 26.10.2021 20:58
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    Bitlis Tatvan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı 2 ölü 3 yaralı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Korkunç kaza! 2 ölü 3 yaralı

    Kaza, akşam saat 17:00 sıralarında Tatvan- Bitlis karayolundaki kavşakta meydana geldi.

    Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ES 044 plakalı çimento yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 34 EAM 146 plakalı kamyonete çarparak devrildi.

    Kazada her iki araçta da bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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        Haberler Yaşam Bitlis Tatvan'da korkunç kaza! Tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı 2 ölü 3 yaralı
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