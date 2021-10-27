Konya kitap günlerinde rekor ziyaretçi: 802.104

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri, kendi rekorunu kırarak 10 gün boyunca 800 bin 104 ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Okuyor diyerek çıktığımız yolda bu başarıya ortak olan tüm yayıncılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı şehirlerinden etkinliklere katılan tüm ziyaretçilerimize ve Konyalı hemşehrilerime de can-ı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi'nde 15-24 Ekim tarihleri arasında Konya'dan ve Konya dışından gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'nin her yıl daha da büyüyerek kitapseverlerle buluştuğunu belirterek, bu yılki Kitap Günleri'nde 10 gün boyunca imza günleri, söyleşiler, atölye çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olacak etkinliklere imza atıldığını söyledi.

Konya Kitap Günleri'ni Anadolu'nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi'nde yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, merkezin 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri'ne de ev sahipliği yaptığını, bu süreçte Konya'da adeta bir kültür şöleni gerçekleştiğini vurguladı.

BÜYÜK BULUŞMA

Konya Kitap Günleri'nde 10 gün boyunca gerçekleştirilen söyleşiler ve imza günlerinde yine Türkiye'nin önemli kalemleri okurlarıyla bir araya geldi. Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile imza günleri, söyleşiler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro gösterileri gibi 500'den fazla etkinlikle dolu dolu geçen Konya Kitap Günleri'nin son gününde tarihçi İlber Ortaylı'nın söyleşisi yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan program Selçuklu Kongre Merkezi'nin otoparkında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son gün etkinlikleri kapsamında tarihçi Ahmet Şimşirgil, psikiyatrist Erol Göka gerçekleştirdikleri söyleşilerle okurlarıyla buluşurken; sevilen radyocu Talha Bora Öge de okuduğu şiirlerle büyük beğeni topladı. Ayrıca son gün Sevil Atasoy, Mücahit Küçükyılmaz, Osman Sungur Yeken de okurlarıyla buluştu.

BAŞKAN ALTAY'DAN TEŞEKKÜR

2019 yılındaki Konya Kitap Günleri'nde yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Konya rekoru kırıldığını, bu yıl rekoru daha da geliştirerek 802 bin 104 ziyaretçiyi Konya Kitap Günleri'nde ağırladıklarını ifade eden Başkan Altay, "Konya Okuyor diyerek çıktığımız yolda bu başarıya ortak olan tüm yayıncılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı şehirlerinden etkinliklere katılan başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimize ve Konyalı hemşehrilerime de can-ı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BİSİKLET SEVGİSİ BİR BAŞKA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da Konya Bisiklet Festivali düzenledi. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda üç süren festivalde bisiklet parkurları, bisiklet yarışma ve şov alanları, bisiklet oyun alanları, oyun parkurları ve sergilerin yanı sıra bisiklet markalarının stantları ve birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca festival kapsamında 7-15 yaş aracı gençlere çekilişle 2 bin scooter hediye edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da Ekim ayının adeta bir festival ayına döndüğünü ifade etti. Etkinliklerin Gastronomi Festivali ile başlayıp Konya Bilim Festivali ile devam ettiğini, Kitap Günleri ve Bisiklet Festivali'nin ardından bu yılki festival programlarını tamamladıklarını söyledi.

Dünya üzerinde şu anda iki önemli gündemin olduğunun altını çizen Başkan Altay, "Birincisi sağlık, ikincisi çevre ve iklim değişikliği. Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet olmalı. Bisiklet zaten Konya'da geçmişten itibaren çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaştan insanı bisiklete binerken görebilirsiniz. Konya, Türkiye'de en uzun bisiklet yoluna sahip açık ara önde olan bir şehir. Sadece bisiklet yolu yapmakla kalmadık; bisiklet tramvayımız, bütün otoparklardaki bisiklet parklarımız, otobüslerdeki bisiklet aparatlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Bisiklet Master Planımız, yeni yapacağımız yaklaşık 80 kilometrelik bisiklet yolumuz, Mevlana Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi faaliyetler Konya'nın bisiklet şehri olduğunun tescilidir. Yine Türkiye'de ilk olan uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek veledrom da şehrimizde yükseliyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE BİSİKLET TURU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali kapsamında bisiklet sürme etkinliği yapıldı. Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleştirilen bisiklet turuna; İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan ve Konya'da öğrenim gören misafir öğrenciler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bisiklet sever ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren bir bisiklet şehri olan Konya'da son dönemde yaptıkları yatırımlar ve etkinliklerle "Bisiklet Şehri Konya" vurgusunu artırmaya çalıştıklarını ifade etti.