Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya bölen cani konuştu! Önce boğazını sıktım...

Antalya'da, geçen 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) boğarak öldüren ve cesedini 13 parçaya bölüp ormana atan iş insanı Mustafa Murat Ayhan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı, zanlı Mustafa Murat Ayhan'ın, TCK'ınn 82. Maddesi uyarınca "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürme" ve "Yakalanmamak amacıyla delillerini ortadan kaldırmak" suçlarından "Ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Hırsızlık" suçlarından da 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Katil Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesinde, "Evde Azra'nın yattığı odada üzerinin açık olduğunu gördüm. Örtmek için yanına oturdum. Üzerini örttüğüm esnada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp 'ne yapıyorsun?' diyerek bağırdı ve yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim. O anda iki elimle Azra'nın boğazını sıkmaya başladım. Ta ki Azra'nın hareketsiz kaldığı ana kadar. Azra'nın nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım" dediği öğrenildi.