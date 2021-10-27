12 yaşındaki Arda Çamlar satrançta namağlup şampiyon oldu (Yaşam haberleri)

İzmir'de 12 yaşındaki Arda Çamlar, henüz kreşe giderken satrançla tanıştı. Kısa sürede ustalaştı. Türkiye ve dünya şampiyonluklarının ardından 2021 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmayı başardı. "Günde en az 2- 3 saat santranç çalışıyorum" dedi.

52 MİLYON LİRA DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 52 milyon 293 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 865'er lira, 4 bilenler 646'şar lira, 3 bilenler 31'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak...



GÜZEL HAVVADİS

Van'da yaşayan Türkan Nalbantoğlu (26), 3 ay önce COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sezaryenle doğan bebeği Havvanur, hemşirelerin ilgisiyle iyileşti. Bakımını halası Nurhan Nalbantoğlu'nun üstleneceği Havvanur, dün hastaneden ayrılarak aylar sonra evine gitti.

ŞİMDİ REKLAMLAR

İngiliz futbolcu David Beckham, yeşil sahalara veda ettikten sonra imzaladığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çekti. 46 yaşındaki futbolcu, 2003'te Adidas'la ömür boyu anlaşma yaparak 115 milyon sterlini cebe indirdi! Armani, Gillette ve Pepsi gibi dünyaca ünlü markalarla işbirliğine gitti. Son olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nın yüzü olmak için attığı 178 milyon euro'luk imzayla gündeme geldi. Şimdiye kadar reklamlardan aldığı ücret 330 milyon sterlindi.

ENGELSİZ BAŞARI

Antalya'da Tarkan Atik, 1 yaşındayken çocuk felci geçirdi. 8 yıl önce de lösemiye yakalandığını öğrendi. Tedavi sırasında 105 kiloya kadar çıkan Atik, voleybol sayesinde hayata tutunabildi. Önce milli takıma seçildi. Ardından düzenli sporla 70 kiloya kadar geriledi. Lösemiyi yenen Atik "Hayata hiç küsmedim. Şu an çok mutluyum" dedi.

ŞAHİKASIN!

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen dün Kaş'ta daldı. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede ulaştı. Daha önce 95 metre olan dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

İLK OSMANLI KÖŞKÜ SATILIK

İstanbul Büyükada'da 1860 yılında inşa edilen ilk Osmanlı köşkü olarak bilinen Şamlı Şükrü Bey Köşkü, 10 milyon 500 bin liradan satılığa çıkarıldı. 17 odası, 3 salonu, 4 mutfağı, 9 banyosu bulunan iki katlı ahşap köşkün alt tarafında da Osmanlı hamamı var.

TRUMP'IN İNTİKAMI

ABD eski Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., babasına muhalif olan Alec Baldwin'den intikam almak için fırsat buldu. Ünlü aktörün film setinde kaza sonucu yönetmeni öldürmesini, ticarete döktü. Üzerine "Alec Baldwin insanları öldürür" yazdırdığı tişörtleri sahibi olduğu online sitesinden satışa sundu. 23 dolardan satılan tişörtler kapışıldı.

SCOOTER CİNAYETİ

Ümraniye'de yol kenarına park eden hafif ticari araç sürücüsü R.Ö, trafiğe aldırmadan kapıyı açtı. Yoldan scooter'la geçen İlknur Akkaya'ya çarptı. Arkadan gelen otobüsün altında kalan genç kadın kurtarılamadı.

CANIM CİĞERİM GELİNİM

Gölcük'te yaşayan Nevin Tosun, karaciğer hastalığına yakalandı. Tek şart nakil olmasıydı. Gelini Sibel'in verdiği organ parçasıyla hayata bağlandı. Gelin-kaynana arasındaki önyargıları yıktı.

HÜLYA'YI KİM VURDU

Isparta Eğirdir'de Hülya Arsever (39), sokakta göğsünden vurularak katledildi. Yanında bir tabanca da bulunan genç kadının canına kıydığı iddia edildi.

YAĞMAYA 25 YIL

Manken Tolga Kulakçı, sevgilisini çağırdı. Parasını zorla kendi hesabına aktardı. Genç kız soluğu karakolda aldı. Ünlü mankene 25 yıl hapis talebiyle dava açıldı.