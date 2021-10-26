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    • Yaşam
    • 26.10.2021 08:53
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    • 26.10.2021 08:53
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    Edirne'de market soyan firari hırsız Kayseri'de yakalandı

    Edirne'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra bıçakla tehdit ettiği market görevlisinden kasadaki parayı alarak kaçan hırsızlık zanlısı Kayseri'de yakalandı. Haberin detayları...

    AA
    Edirne’de market soyan hırsız oraya kadar gitmiş

    Geçen hafta Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra, bıçakla tehdit ettiği market görevlisinden kasadaki parayı isteyen zanlı, market görevlisinin kilitlediği kapının camını kırarak parayla birlikte kaçtı.

    Marketteki ve çevredeki kameraları inceleyen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

    Evinde ve mahallesinde bulunamayan zanlının, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşadığı öğrenilen kız kardeşinin yanına gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti.

    Kız kardeşinin evinde polis tarafından gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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