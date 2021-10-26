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    • Yaşam
    • 26.10.2021 08:51
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    • 26.10.2021 08:51
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    Bodrum'da 16 kaçak göçmen yakalandı

    Bodrum'da yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

    Bodrum’da 16 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Bodrum'da 16 kaçak göçmen yakalandı
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