Kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı

Burdur Yeşilova'dan şehir merkezi istikametine giden Ahmet A. (48) yönetimindeki kamyon, aynı yönde giden Yusuf A. (58) idaresindeki traktöre takılı römorka arkadan vurdu.

Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Feci kazada otomobildeki sürücü Özalp, yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Bayram Baş (49) ve kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız ve babası da kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. Cenazeler, Harmanlı köyünde yan yana toprağa verildi.