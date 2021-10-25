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    Kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı

    Kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı. İmam Şenol Özalp, baba Bayram Baş, eşi Günaydın, kızı Yağmur ve oğlu Mehmet Emir kurtarılamadı.

    Kaza değil katliam!

    Burdur Yeşilova'dan şehir merkezi istikametine giden Ahmet A. (48) yönetimindeki kamyon, aynı yönde giden Yusuf A. (58) idaresindeki traktöre takılı römorka arkadan vurdu.

    Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    ŞOFÖR GÖZALTINDA
    Feci kazada otomobildeki sürücü Özalp, yolcu olarak bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Baba Bayram Baş (49) ve kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kız ve babası da kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü, gözaltına alındı. Cenazeler, Harmanlı köyünde yan yana toprağa verildi.

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