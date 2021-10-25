Denizli'de korkunç olay! Çocuğunun ateşler arasında kaldığını sanan baba yaşamını yitirdi (Yaşam haberleri)

Denizli Tavas'ta doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti. Aradan geçen süre zarfında evde yangın çıktı. Apar topar gelen Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış'ı olay yerine gelen ekipler baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kurtarılamadı. Oğlunun ise evde olmadığı ortaya çıktı. Yangın söndürüldü. Ancak ev küle döndü.

MIKNATIS ŞOKU!

Denizli Pamukkale'de yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat, geçen hafta aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye götürüldü. Doktorlar, akciğer enfeksiyonu şikayeti üzerine çekilen röntgende gözlerine inanamadı. Çocuğun midesinde 17 boncuk mıknatısı bulundu. Acil ameliyat alınan miniğin midesindeki 5 milimetre çapındaki mıknatıslar yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

GERİ DÖN FADİME!

Manisa'da 6 yıl önce eşinden ayrılan Gülten Madan, velayetini aldığı kızı Fadime Yıldırım (15) ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak kızı defalarca kez evi terk etti. 19 Ekim günü ise bir arkadaşıyla birlikte yerleştiği yurttan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madan, "Dışarıda kötüler var. Ne olursun dön" dedi.

AKREP ALARMI

İstanbul Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fare ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153'ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. İlaçlama yapamayacaklarını söylediler" diyerek isyan etti.

YOK DEVE

Bursa'da Teleferik Kuşseverler Derneği'nde düzenlenen mezatta açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için vatandaşlar kıyası mücadele verdi. Mezata ilk defa çıkan deve kuşu yumurtasını, Kaan Sarı 180 liraya satın aldı. Sarı, "Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım" dedi.

HAVASINI ALDI!

Dizi oyuncusu ve Survivor eski yarışmacısı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa ile iddiaya girdi. Bağdat Caddesi'nde köpek taklidi yaptı. Köpek gibi yürüyüp havladığı görüntüleri, sosyal medyada yayınlayıp bir "TIK" fazla almak istedi. Ancak kendisine büyük tepki geldi. Köpek taklidi yaptığı video hakkında çekilen videolardan rahatsızlık duyunca hemen Sulh Ceza Hakimliği'ne gitti. Kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle bu videoların yayından kaldırılmasını istedi. Hakim, videoyu kendi iradesiyle çekmiş olduğunu belirterek talebi reddetti. Seda Nur GÜNAYDIN

BÖBREK DOSTU

Ünlü oyuncu Özgür Çevik'in doğuştan böbrek hastası olan annesi Nihal Çevik, yakın arkadaşının verdiği böbrekle hayata tutundu. 30 yıllık dostu Fatma Bengüşat ile kardeş gibi olduklarını ama artık onun bir parçasını taşıdığı için daha da yakınlaştıklarını dile getiren Nihal Hanım, "30 Ekim'de ameliyata girdik ve o tarihi artık ikinci doğum günüm olarak kutluyorum, canım arkadaşıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Annesi ameliyata giderken bütün ihtimalleri düşündüğünü ve o sürecin çok zor olduğunu dile getiren Özgür Çevik ise "Madem ölümden sonra hayata inanıyoruz o zaman birilerine hayat verelim. Organlar toprak olmadan önce başkalarının hayatına umut olalım" şeklinde konuştu. Dilan KAYA / Hatice ÇİNAR

ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Fethiye Ölüdeniz'de düzenlenen 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk'un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi.

50 MiLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 50 milyon 531 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 144'er lira, 4 bilenler 467'şer lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

2.6 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 655 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 75'er, 4+1 bilenler 461'er, 4 bilen 38'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 5'er lira ikramiye alacak.

ÇOK GEZEN BILLİR

Dünyaca ünlü isimler, tatil için rotayı Türkiye'ye çevirdi. O isimlerden birisi de Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ti. Dünyanın 3. zengini olarak gösterilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde Lana isimli yatla tatil için Aydın'a geldi. Önce İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdi. Ardından rotayı Bodrum'a çevirdi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yatını Bodrum Limanı'na demirledikten sonra tarihi Bodrum Kalesi'ni gezdi. Kalede yaklaşık 2.5 saat kalan Gates, bol bol fotoğraf çekti. Bill Gates'e 8 koruması da eşlik etti.

GRİP İLGİ

Coronavirüs tedbirlerinin azalmasıyla birlikte grip vakaları artışa geçti. Bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerse İstanbul Kemerburgaz'daki ünlü Turşucu Köyü'ne akın etti! Turşuculuk yapan Egemen Demir, "Turşuların tüm çeşitlerinin kilosu 22 lira... Probiyotik bir ürün olduğu için doğal antibiyotik etkisi var. İyi bir turşu öncelikle görselinden anlaşılır. Parlak olması gerekir. Vatandaşların en çok tercihi ise salatalık, lahana ve biber oluyor" dedi.

O SES VAHŞET

Dünya, önceki gün film setinde yaşanan trajik ölüme kilitlendi. Oyuncu Alec Baldwin, film çekimi sırasında kullandığı silahı ateşledi. Ancak kuru sıkı olması gereken tabanca gerçekti. Çıkan kurşunlar yönetmen Joel Souza'yı yaraladı, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti! Olay anında bir set çalışanının sağlık ekiplerini arayıp yardım istediği anlar deşifre edildi. Ses kaydında, "Film setinde 2 kişi yanlışlıkla yaralandı. Sağlık ekibi lazım" dediği belirlendi.

EN ACI BUSE

Türkiye'nin yüreğini yakan olay, 24 Ocak 2019'da yaşandı. Antalya'da yaşanan hortumun Ağva Deresi'ne fırlattığı Kader Buse Acar (20), akıntıya kapıldı. Jandarma, kayıp Buse'nin bulunması için üzerindeki metal eşyalara odaklandı. Genç kızın üzerindeki bileklik, kolye, yüzük, saat gibi metal eşyalara ulaşıldı. Ancak kazanın olayın üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen Buse'nin cansız bedenine ulaşılamadı. Baba Ahmet Acar ise kızının kaybolduğu bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Umudunu hiç kaybetmeyen baba Acar, arama çalışmalarına bizzat katıldı. O anları önceki gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kepçelerle yürütülen çalışmaların altına "Bugün kızımız Kader Buse Acar'ı aradık. Yine bulamadık. Yine boynumuz bükük geri döndük" yazdı. Acar ailesine sosyal medyadan destek yağdı.

AYIP ORDU!

Tepki çeken olay, önceki akşam Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşılaşması sırasında yaşandı. Yeni Ordu Stadyumu'nun açılışı sırasında oynanan maçta sahaya konfeti atıldı. Ancak konfetilerin Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Türk Bayrağı içeren sayfalardan yapıldığı ortaya çıktı! Parçalar sahadan hemen toplatılırken olayla ilgili soruşturma açıldı. Konfetilerin, Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.O.'nun ortaokul ve lise öğrencilerinden istediği kullanmadıkları ders kitaplarının, bir matbaada kestirilerek yapıldığı ortaya çıktı. Taraftar grubu lideri Ş.O.'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

11 PICASSO 110 MİLYON

ABD'deki açık arttırmada Pablo Picasso'ya ait 11 tablo satıldı. Elde edilen para 110 milyon doları aştı.

CAN DOSTUM

Oyuncu Özgür Çevik'in annesi Nihal Çevik, böbrek yetmezliğine yakalandı. Tek şart nakil olmasıydı. Aradığı organ, yanı başında çıktı. 30 yıllık dostu Fatma Bengüşat'ın verdiği böbrekle hayata yeniden bağlandı.

ULUSLARARASI BAŞARI

İzmir'de Aras Baştürk, 11 Ekim'de dünyaya gözlerini açtı. Nefes almakta zorlandı. Her yeri morardı. Çünkü temiz kan kalbine ulaşamadı. Doç. Mustafa Karaçelik, 5 günlük Aras'ı ameliyata aldı. 4 toplardamanı kalbine bağladı. 48 dakikalık operasyon tıp dünyasını hayran bıraktı.