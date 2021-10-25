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    • Yaşam
    • 25.10.2021 09:02
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    • 25.10.2021 09:02
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    Hatay'da feci kaza! Bariyerlere giren motosiklet sürücüsü can verdi

    Hatay Dörtyol'da evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz, feci şekilde hayatını kaybetti.

    Feci kaza! Bariyerlere giren motosiklet sürücüsü can verdi

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, E 5 Karayolu, Yeniyurt Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, evine giden Mehmet Gündüz'ün (33) kullandığı 80 AAH 546 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Gündüz'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da feci kaza! Bariyerlere giren motosiklet sürücüsü can verdi
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