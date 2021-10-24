Karaman'da pompalı dehşeti: Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu!





POMPALI İLE VURDU

Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti.