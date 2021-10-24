Türkiye’yi sarsan Metin - Necla Büyükşen cinayetindeki yeni gelişme şoke etti





CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Bu sırada tanıştığı Abdullah Başdemir'den yardım istedi. Başdemir, Afgan uyruklu kiralık katil Abdulhamid Uzbek'i tutarak Hüseyin K ve ailesinin öldürülmesini istedi. Ancak Uzbek, olay gecesi yanlış eve girdi! Büyükşen çiftini katletti! Korkunç cinayetin çözülmesinin ardından Abdullah Başdemir ve Esra Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da yakalanan ve tutuklanan Uzbek'se cinayeti işlediğini kabul etmedi. Türkiye'nin takip ettiği davada, önceki gün yaşanan gelişme şaşkına çevirdi. Mahkeme, kiralık katili adli kontrol şartıyla salıverdi! Sosyal medyadaki yorumlar dikkat çekti: Demek ki katil başka birisi!