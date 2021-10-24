Türkiye’yi sarsan Metin - Necla Büyükşen cinayetindeki yeni gelişme şoke etti

Türkiye, 2018'de Konya'da işlenen cinayete kilitlendi. Metin-Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından katledildi. Çiftin kızları Büşra'ysa ölü taklidi yaparak kurtulabildi. Sır dolu cinayet, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi.
Çiftin doktor oğlu Osman'ın talebi üzerine kurulan özel ekip cinayetin çözülmesi için olayı derinlemesine inceledi. Çıkan sonuç milyonları şaşkına çevirdi! Buna göre Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K, Esra Taş isimli kadınla sevgiliydi.
Çift, ayrılıktan sonra Esra Taş depresyona girdi.
CİNAYETİ KABUL ETMEDİ
Bu sırada tanıştığı Abdullah Başdemir'den yardım istedi. Başdemir, Afgan uyruklu kiralık katil Abdulhamid Uzbek'i tutarak Hüseyin K ve ailesinin öldürülmesini istedi. Ancak Uzbek, olay gecesi yanlış eve girdi! Büyükşen çiftini katletti! Korkunç cinayetin çözülmesinin ardından Abdullah Başdemir ve Esra Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da yakalanan ve tutuklanan Uzbek'se cinayeti işlediğini kabul etmedi. Türkiye'nin takip ettiği davada, önceki gün yaşanan gelişme şaşkına çevirdi. Mahkeme, kiralık katili adli kontrol şartıyla salıverdi! Sosyal medyadaki yorumlar dikkat çekti: Demek ki katil başka birisi!
CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Cinayete yardım ettiği belirlenen Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen, tutuklandı. Ancak Mustafa Okşen 17 Temmuz'da cezaevinde şüpheli şekilde öldü.