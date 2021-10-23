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    • Yaşam
    • 24.10.2021 06:23
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    • 24.10.2021 06:23
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    Bartın'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu: Sürücü kaçtı yolcu öldü

    Bartın-Kozcağız karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.

    İHA
    Bartın’da feci kaza! Sürücü kaçtı yolcu öldü

    Bartın-Kozcağız karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.



    Kaza, Kozcağız - Hasankadı karayolu Bakioğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 74 BN 917 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu.


    SÜRÜCÜ KAÇTI
    Kazada iddiaya göre kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu olarak bulunan İrfan Aydın araçta sıkıştı.



        AYDIN HAYATINI KAYBETTİ
        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çıkardığı Aydın'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.


        İNCELEME BAŞLATILDI
        Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Bartın'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu: Sürücü kaçtı yolcu öldü
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