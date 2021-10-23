Bartın'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu: Sürücü kaçtı yolcu öldü

Bartın-Kozcağız karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Kazada sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yolcu olarak bulunan 1 kişi öldü.
Kaza, Kozcağız - Hasankadı karayolu Bakioğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 74 BN 917 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazada iddiaya göre kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, yolcu olarak bulunan İrfan Aydın araçta sıkıştı.