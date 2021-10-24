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    Şantaj ve tacize suçüstü! Rukhshona Sadıkova...

    Manken ve fenomen Rukhshona Sadıkova, kendisini taciz eden 21 yaşındaki Özbek Asad N’yi bir AVM’de buluşmaya çağırdı. Polise haber verip suçüstü yakalattı.

    Şantaj ve tacize suçüstü
    İstanbul'da Özbekistanlı manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisini polise şikayet etti. Polisle işbirliğine giden kadın, tacizciye bir alışveriş merkezindeki restoranda 19 Ekim günü randevu verdi. Kendisi de Özbek olan şüpheli Asad N. ile Rukhshona Sadıkova arasındaki buluşmayı polis de uzaktan izledi. 21 yaşındaki şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. O anlar ise polis kamerasıyla kayıt altına aldı.



    Asad N., "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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