Şantaj ve tacize suçüstü! Rukhshona Sadıkova...

İstanbul'da Özbekistanlı manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı taktirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisini polise şikayet etti. Polisle işbirliğine giden kadın, tacizciye bir alışveriş merkezindeki restoranda 19 Ekim günü randevu verdi. Kendisi de Özbek olan şüpheli Asad N. ile Rukhshona Sadıkova arasındaki buluşmayı polis de uzaktan izledi. 21 yaşındaki şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. O anlar ise polis kamerasıyla kayıt altına aldı.
Asad N., "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Asad N., "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.