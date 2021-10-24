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    • Yaşam
    • 24.10.2021 11:55
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    • 24.10.2021 11:55
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    Şanlıurfa Siverek'te felaket: Otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 çocuk, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Çocukların cenazeleri, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

    AJANSLAR
    Siverek’te felaket! 3’ü daha hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 3 çocuk, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

    HAYATLARINI KAYBETTİLER


    Kazada ağır yaralanan Abdusselam S. (14), Eyyüp Ensar Ç. (9) ve Ü.S. (17), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
        Çocukların cenazeleri, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



        Siverek ilçesinde dün Ü.S. (17) idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Çatak Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, Muhammed S. (4) yaşamını yitirmiş, Ü.S. ile Abdusselam S. ve Eyyüp Ensar Ç. yaralanmıştı.

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