İstanbul Sarıyer Mühendis Şevket Sokağı'nı akrepler ve fareler bastı! CHP'li Sarıyer Belediyesi ve İBB müdahale etmiyor

Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fareler ve akrepler bastı.
Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.
Evlerin içine kadar giren akrepler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sarıyer Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını ve akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını kaydettiler.
"KENDİ BAŞIMIZA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORMUŞ"
Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum.