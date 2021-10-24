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    • Yaşam
    • 24.10.2021 11:45
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    • 24.10.2021 12:09
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    İstanbul Sarıyer Mühendis Şevket Sokağı'nı akrepler ve fareler bastı! CHP'li Sarıyer Belediyesi ve İBB müdahale etmiyor

    İstanbul Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı akrep ve fareler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, “Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” dedi.

    İHA
    İstanbul’da bir sokağı fareler ve akrepler bastı

    Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fareler ve akrepler bastı.

    Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

    Evlerin içine kadar giren akrepler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sarıyer Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını ve akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını kaydettiler.



    "KENDİ BAŞIMIZA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORMUŞ"
    Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum.


        Temsili

        Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153'ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık.


        Temsili
        Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler.


        Temsili
        Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler" dedi.


            Temsili

            "FARE ÖLÜLERİ MEYDANA ÇIKIYOR"
            İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, "Ayağımın altında akrep dolaşıyor. Ondan ziyade vuruyorum ve hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım.


            Temsili
            Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm ve gerçekten çok korkutucu bir hayvan.


            Temsili
            Mühendis Şevket Sokak'ta fare ölüleri meydana çıkıyor son iki haftadır. Yani bilmiyorum sebebinin ne olduğunu ama yine aynı şekilde dönüş alamıyoruz belediyeden.


                Temsili
                Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık" şeklinde konuştu.
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                Haberler Yaşam İstanbul Sarıyer Mühendis Şevket Sokağı'nı akrepler ve fareler bastı! CHP'li Sarıyer Belediyesi ve İBB müdahale etmiyor
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