Sadece bir testle SMA hastalığının önüne geçmek mümkün!

Dr. Hooling Teoh, "Her yıl binlerce çocuk sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ile dünyaya geliyor. Anne ve babaya bebek sahibi olmadan önce yapılacak bir testle bu hastalığın önüne geçmek mümkün" dedi.
Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde, evlenecek çiftlere SMA hastalığı riskine yönelik ücretsiz tarama başlatma kararı aldı. Ancak birçok çiftin bu testi yaptırmadan bebek sahibi olmak istediği de ortaya çıktı. Bu test uzun yıllardır var. Ancak çiftler hem bebeklerinin hem de kendilerinin hayatını kabusa çeviren bu hastalığa karşı test olmamaları şaşkınlığa neden oldu.
SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.
ÖMER NEFES ALIYOR
Ankara'da yaşayan 9 yıllık evli astsubay Yunus Emre ve sınıf öğretmeni Ayşe Ergen çiftinin 2 yaşındaki oğulları Ömer, SMA TİP 1 hastalığına yakalandı. Ömer'in yaşıtları gibi hareket edebilmesi ve nefes alabilmesi için yardıma ihtiyacı vardı. Ergen ailesi, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan 'GoFundMe' üzerinden ve sosyal medya üzerinden 'Ömer nefes alacak' sayfası ile yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyordu. Tedavi için gerekli para tamamlandı. Anne Ergen, "Ömer sizlerin sayesinde bu tedaviden faydalandı. Allah hepinizden razı olsun evladım sayenizde nefes aldı" dedi.
Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde, evlenecek çiftlere SMA hastalığı riskine yönelik ücretsiz tarama başlatma kararı aldı. Ancak birçok çiftin bu testi yaptırmadan bebek sahibi olmak istediği de ortaya çıktı. Bu test uzun yıllardır var. Ancak çiftler hem bebeklerinin hem de kendilerinin hayatını kabusa çeviren bu hastalığa karşı test olmamaları şaşkınlığa neden oldu.
SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.
ÖMER NEFES ALIYOR
Ankara'da yaşayan 9 yıllık evli astsubay Yunus Emre ve sınıf öğretmeni Ayşe Ergen çiftinin 2 yaşındaki oğulları Ömer, SMA TİP 1 hastalığına yakalandı. Ömer'in yaşıtları gibi hareket edebilmesi ve nefes alabilmesi için yardıma ihtiyacı vardı. Ergen ailesi, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan 'GoFundMe' üzerinden ve sosyal medya üzerinden 'Ömer nefes alacak' sayfası ile yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyordu. Tedavi için gerekli para tamamlandı. Anne Ergen, "Ömer sizlerin sayesinde bu tedaviden faydalandı. Allah hepinizden razı olsun evladım sayenizde nefes aldı" dedi.