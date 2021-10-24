Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'ndeki tavus kuşu ziyaretçilerin maskotu oldu | Yurttan ve dünyadan haberlera





EVLAT KATİLİ

Gaziantep'te Mehmet Yılmaz (30), yemek yemediği için kızı Elif Hazal'a kızdı. Suratına yumruk attı. 1.5 yaşındaki yavru hareketsiz kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Ama 4 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.







Cani baba tutuklandı.







VAH CEREN

BURSA'DAKİ zincirleme kazada Ceren Özkükner (20), yolcu koltuğundan yola fırladı. yola fırladı. Bariyere çarptı. Sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.







ÇOK SAÇMA!

Bulgaristan'da halkalanıp GPS ile takip edilen kartaldan alınan sinyal Ankara'da kesildi. Tüfekle öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda onlarca saçma tespit edildi.



KOKARCA KABUSU

Sarıyer ve Çekmeköy'ü kokarca böceği sardı. Uzmanlar, "Alerji yapabilir, dikkat" diye uyardı.



YAZILI İZİN ZORUNLU

İşçi şantiyeyi terk etti. "İzinliydim" dedi. Atılınca tazminat istedi. Yargıtay, reddetti: Yazılı izin şart!



5 BİNE KANGAL

Sivas'ın dünyaca tanınan kangal köpekleri, yok satıyor. 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.





HAKSIZ İNDİRİME İZİN VERİLMEDİ

İzmir'de Bihter Yalçınsoy, şiddetli geçimsizlik yüzünden eşi Rahman Yalçınsoy'a boşanma davası açtı. Ayrıca eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrılıp, Eskişehir'e annesinin yanına gitti. Boşanma davasına 2 gün kala, İzmir'e kardeşinin yanına geldi. Bunu öğrenen kızgın koca, genç kadını bıçaklayarak katletti. Mahkeme Yalçınsoy'a iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayıp, 15 yıl ceza verdi. Ölen kadının avukatı, cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, kararı bozdu ve sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini bildirdi.



NÖBET ÇIKIŞI FACİA

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen (25), nöbetten çıktı. Evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada Şen, yaşamını yitirdi. Genç doktorun annesi Yasemin Şen, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek gözyaşı döktü. Kamyon şoförü, gözaltına alındı.







ŞEHİR EŞKIYASI

Bursa'da Burcu Can Eşmen, kız arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Eşmen'in hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Emre Özer de aynı yere geldi. Özer, kadını zorla dışarı çıkarıp bir araca bindirdi. Otomobil içinde darp etti. İnmeye çalışsa da engellendi. Araç kırmızı ışıkta durunca, çevreden yardım isteyen kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Özer ise hapse atıldı.







VAHŞİ SALDIRI

Kastamonu'da Mert Furkan Aşık, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuk, 8 yaşındaki ablası ve babaannesi tarafından köpeklerden güçlükle kurtarıldı.







GÜNDE 1 ÖĞÜN YEMEK

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un nasıl fit kaldığıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. US Magazine'deki iddiaya göre Bezos, günde tek öğün yemek yiyor. Bezos, doktorların uyarısını da dinlemiyor.







ELMAS TAVUK!

Sinop'ta 6 ayda özenle yetiştirilen "Gerze Hacıkadı" tavuğunun ünü sınırları aştı. Pahalı tavuğa büyük ilgi var.



Antalya'da bu yıl 11.'si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda "Gerze Hacıkadı" adıyla bilinen tavuk türü yoğun ilgi gördü. Yetiştirmesi 6 ay süren Gerze tavuğunun tanesi yaklaşık 3 bin 500 Türk liraya alıcı bulurken, kökeni ise tüm tavuk ırklarının atası olarak bilinen Kırmızı Orman Tavuğu (gallus gallus) türüne dayanıyor. Sinop'ta üretilen Gerze tavuk türünün yurt dışından alıcısı var. Özellikle Avrupa'lı zenginler, çok lezzetli bir ete sahip "Gerze Hacıkadı" tavuğundan sipariş verdikleri belirtildi.







DOĞUŞ'UN İNADI

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, geçen yıl eşi Begüm Yücel'den boşanmıştı. Çiftin arasında da 10 maddelik bir protokol imzalanmıştı. İki çocuğunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan DJ Doğuş Çabakçor'un ikinci kez başı derde girdi. Çabakçor'un eski eşi Begüm Yücel, boşanma protokolünde yer alan 'Baba, anneden izinsiz çocukların fotoğrafını paylaşırsa 100 bin dolar ceza öder' maddesine aykırı davranış nedeniyle mahkemeye başvurmuştu. Çabakcor'un yayınladığı videolar için eski eşinden bir kez daha erişim talebi geldi. Hakimlik genç kadının talebini kabul etti. (Atakan IRMAK)

217 KİŞİ VEFAT ETTİ

TÜRKİYE'DE dün 351 bin 184 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 26 bin 217 kişiye tanı konuldu. 217 kişi hayatını kaybetti. 27 bin 663 kişi ise iyileşti. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti.







MİYAZAKİ'NİN ADI YAŞAYACAK

Depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiği Van'da, 9 Kasım 2011'de yaşanan 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı birçok yerde yaşatılıyor. Edremit Belediyesi tarafından yapılan Miyazaki Koru Parkı, Japon Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun da katılımıyla hizmete açıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer de yaptığı açıklamada, "23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1996 vatandaşımız da yaralandı. Bütün insanların konuştuğu ortak bir dil vardır o da Gönül dilidir. Bu dil sınır tanımaz aynı zamanda bu bir merhamet dilidir" diye konuştu. (Hüseyin KAÇAR)









SÜT ANNE FINDIK!

Ataşehir'de kazada anneleri ölen kedilere 'Fındık' isimli sokak köpeği sahip çıktı. Kendi yavruları da ölen 'Fındık' emzirerek kedilere annelik yapıyor. Kediler ile köpeğin o halleri görenlerin ilgisini çekiyor. Mahalle sakini Erdal Büyükbaş "Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpekler yapıyor, annelik yapıyor yani. Bir kedi, köpek dostluğu pekişti. Hem oynuyorlar, hem emziriyor." dedi.