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    İddianemedeki detay dikkat çekti! "Ümican Uygun, Esra Hankulu'na uyuyor pozisyonu vererek evden çıktı"

    Esra Hankulu, evinde can verdi. Sevgilisi Ümitcan Uygun tek şüpheliydi. İddianamedeki detaylar dikkat çekti: Uygun, Hankulu’nu öldürdü. Uyuyor pozisyonu vererek evden çıktı!

    Şüpheye ’Uygun’

    Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır cinayetinin tek şüphelisiydi. Ağustos ayında, adı yine bir cinayetle gündeme geldi. Kurban bu kez Esra Hankulu isimli sevgilisiydi. Olay gecesi Dilan C., Furkan G. ve Ümitcan Uygun'la birlikte alkol alan Hankulu, ertesi sabah yatağında can verdi! Uygun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    KAPI KİLİTLİ DEĞİLDİ...
    Müebbet hapsi istenen Uygun ifadesinde "Evden çıkarken Esra beni uğurladı. Kapıyı arkamdan kilitledi" dedi. Ancak Furkan G. "Kapı kilitli değildi" diye ifade verdi. Böylece Uygun evden çıkarken genç kızın hayatta olmadığı kesinleşti. Savcılık, iddianamede, "Hankulu'nun Uygun tarafından öldürüldüğü şüphelinin cesede, yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden çıktığı belirlenmiştir" dedi.




    Aleyna Çakır da geçen yıl evinde ölü bulundu. Yanındaki tek isim sevgilisi Ümitcan Uygun'du.
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    Haberler Yaşam İddianemedeki detay dikkat çekti! "Ümican Uygun, Esra Hankulu'na uyuyor pozisyonu vererek evden çıktı"
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