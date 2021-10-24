İddianemedeki detay dikkat çekti! "Ümican Uygun, Esra Hankulu'na uyuyor pozisyonu vererek evden çıktı"





KAPI KİLİTLİ DEĞİLDİ...

Müebbet hapsi istenen Uygun ifadesinde "Evden çıkarken Esra beni uğurladı. Kapıyı arkamdan kilitledi" dedi. Ancak Furkan G. "Kapı kilitli değildi" diye ifade verdi. Böylece Uygun evden çıkarken genç kızın hayatta olmadığı kesinleşti. Savcılık, iddianamede, "Hankulu'nun Uygun tarafından öldürüldüğü şüphelinin cesede, yatakta bulunduğu pozisyonu vererek evden çıktığı belirlenmiştir" dedi.