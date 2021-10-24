Gökdelende iki Türk

ABD'ye giden engelli milli atlet Kemal Özdemir ile milli triatlet Mert Onaran, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 'Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkat çekmek için koşacak.
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)'nın desteğiyle etkinlikte yer alacak olan 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir, 'Dünya engelli hakları için orada olacağız. '3 yıldır planlanan bir projeydi. Araya pandemi girince olmadı. İZEV çok uğraştı bunun için. Bize koşmak düşüyor. Çok önemli çünkü dünya engelli hakları için orada olacağız. Otistik ve down sendromlu çocuklar için orada olacağız. Hedefimiz elbette finişi görmek. Umarım her şey yolunda gider ve başarılı bir şekilde döneriz' dedi.
İZEV Başkanı Hakan Kural ise 'Türkiye adına çok önemli bir sorumluluk projesi için yola çıktık' ifadelerini kullandı.
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)'nın desteğiyle etkinlikte yer alacak olan 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir, 'Dünya engelli hakları için orada olacağız. '3 yıldır planlanan bir projeydi. Araya pandemi girince olmadı. İZEV çok uğraştı bunun için. Bize koşmak düşüyor. Çok önemli çünkü dünya engelli hakları için orada olacağız. Otistik ve down sendromlu çocuklar için orada olacağız. Hedefimiz elbette finişi görmek. Umarım her şey yolunda gider ve başarılı bir şekilde döneriz' dedi.
İZEV Başkanı Hakan Kural ise 'Türkiye adına çok önemli bir sorumluluk projesi için yola çıktık' ifadelerini kullandı.