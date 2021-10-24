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    Gaziantep’in Mozart’ı

    Görme engelli olan 15 yaşındaki Damlagül, bir kez duyduğu eserleri bile kusursuz bir şekilde çalabiliyor. Özel yetenek sınavında birinci olan Damlagül’e belediye piyano hediye etti.

    Mehmet Boncuk
    Gaziantep’in Mozart’ı

    Doğuştan görme engelli olan Gaziantepli Damlagül, bir kez dinlediği şarkıları piyanosuyla ustalıkla çalabiliyor. 15 yaşında olan görme engelli Damlagül Yıldız, İngilizce öğretmeninin yönlendirmesiyle müzik aletleri çalmaya başladı. Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi'nde haftada iki gün gittiği kursta kısa sürede piyano çalmayı öğrenen Damlagül, Güzel Sanatlar Lisesi özel yetenek sınavında üstün bir performans sergileyerek 99,87 puanla birinci oldu. Okula yerleşen genç kıza evinde rahat müzik yapabilmesi için Şehitkamil Belediyesi tarafından piyano hediye edildi.



    Piyanonun geldiği gün saatlerce bildiği tüm eserleri defalarca çalan Damlagül, ilerde iyi bir piyanist olmak istediğini söyledi. Sadece bir kez dinlediği besteleri bile hatasız olarak icra eden Damlagül, "İyi bir müzik kulağım var. Bir eseri dinler dinlemez notalar aklıma yer ediyor. İllerde çok iyi bir müzisyen olmak ve kendi bestelerimi yapmak istiyorum" dedi.

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