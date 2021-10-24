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    Bucalı gençlerin süper buluşu! "Tarihi değiştireceğiz"

    İzmirli iki lise öğrencisi Murat Işık ve Ege Çalışkan, Coronavirüs’ün gelecekte oluşabilecek hangi mutasyonlarının virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Bu çalışma, yurt dışında da büyük ilgi gördü

    Tarihi değiştireceğiz
    Buca'da yaşayan Murat Işık ve Ege Çalışkan, çalışmalarıyla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya kararlı. Öğrenciler, geliştirdikleri projeyle TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda lise kategorisinde Birincilik Ödülü kazanmıştı. Çok özel bir algoritma geliştiren Işık ve Çalışkan, Türk bayrağını her yerde göstermek istediklerini söyledi.

    Murat Işık, "Nereden geldiğimi ve vatanımı da unutmadan, tarihi değiştirecek buluşlar yapmak istiyorum" dedi. Ülkesi adına farklı çalışmalara devam etmek istediğini ifade eden Ege ise "Bu çalışmayı daha fazla geliştirip yapay zekâ alanında öncü isimlerden olmak ve ülkem adına çalışma yapmak istiyorum.

    Projede emeği geçen Cansu öğretmenime, takım arkadaşım Ege'ye ve en önemlisi beni böyle yetiştirdiği için anneme teşekkür ediyorum. Fizik mühendisliği okumayı düşünüyorum ama biyoinformatik, biyoteknoloji alanında da çalışmalara devam edebilirim" dedi.

    Dilan KAYA
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    Haberler Yaşam Bucalı gençlerin süper buluşu! "Tarihi değiştireceğiz"
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