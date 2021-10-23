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    Söz verdik fazlasını yaptık

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Merkezi'nde 2.5 yılda eğitimden kültüre, sanattan ekolojik çalışmalara, yeşil alanlardan spor tesislerine ve sosyal projeler kadar her alanda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı.

    Söz verdik fazlasını yaptık
    Seçim döneminde söz verdikleri projelerin yüzde 80'ini tamamladıklarını belirten Köse,"20 senedir her kademede görev yapan bir kardeşiniz olarak inandığım hak davanın bir neferi olarak huzurlarınızdayım. 20 senedir Başkanımız Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin muasır medeniyetlerin üstüne çıkması için var gücüyle çalışıyoruz. Seçim döneminde hazırladığımız projelerin hepsi, ince elenip sık dokunmuş, üzerinde düşünülmüş ve göreve geldiğimiz tarihten bugüne, özenle planlanıp uyguladığımız projelerdir. Geçmişte olumsuz birtakım imajlarla anılan Mamak, uyanık kütüphaneleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, ekolojik köyü, lavanta bahçeleri, millet bahçeleri, kanyonu, bilim merkezleri ve bilim şenlikleriyle, tematik parkları, geleneksel Ankara Konakları ve millet kıraathaneleriyle Başkentimiz cazibe merkezlerinden birisine dönüşüyor" dedi.
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