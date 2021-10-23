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    Muğla Marmaris’te telefon dolandırıcılarına operasyon! Aralarında Canan Karatay'ı dolandıranlar da var...

    Polis, Muğla Marmaris’te telefon dolandırıcılarına operasyon yaptı. 4 kişi yakalandı. Aralarında, Prof. Dr. Canan Karatay’ın 50 bin dolarını çalanlar da vardı!

    ’Canan’ alıcı haber
    Telefon dolandırıcıları herkese bir 'alo' kadar yakındı! Şaşkına çeviren olay bu kez Muğla'da yaşandı. Şebeke üyeleri 80 yaşındaki İ.C.'yi arayarak MİT çalışanı olarak tanıttı. A.Ç. ve H.D. isimli şüpheliler, İ.C.'nin 9.5 kilo altınını, M.K. ve İ.A. isimli dolandırıcılarsa Marmaris'te F.K.K. isimli vatandaşın 300 bin lirasını aldı.



    Dört dolandırıcı, polisin Adana ve Marmaris'te yapılan operasyonunda yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve İ.A.'nın 2013'te ünlü kalp profesörü Canan Karatay'ı dolandırdığı ortaya çıktı.

    İfadesi tamamlanan sahtekarlar adliyeye yollandı.



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    Haberler Yaşam Muğla Marmaris’te telefon dolandırıcılarına operasyon! Aralarında Canan Karatay'ı dolandıranlar da var...
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