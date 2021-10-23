'Kedilerin velayeti' davasında 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisini de gözetildi

Mahkeme, ayrılan çiftin kedileri hakkında emsal bir velayet kararına imza attı. İstanbul'da bir dönem aşk yaşayan çift, 2013'te Piraye, 2015'te ise gözü kör olan Cingöz isimli kedileri sahiplendi ancak 2016'da ayrıldı. Gayrimenkul danışmanı olan erkek C.O., kedileri almak için dava açtı.
VETERİNER İNCELEDİ
Bunun üzerine İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, kedilerin psikolojilerinin durumdan nasıl etkilenecekleri hakkında bilgi almak için davaya veteriner bilirkişi atadı. Bilirkişi, hazırladığı raporunda kedilerin mevcut yaşamlarından çok memnun olduklarını ve yeni bir ortama alışmalarının zor olduğu hakkında rapor hazırladı. İstanbul'da iki sevgili ayrılık sonrası Piraye ve Cingöz isimli kedileri paylaşamadı. Durumu yargıya taşıdı! Mahkeme, evcil hayvanların psikolojik durumlarını incelemeye aldı. İki kedinin de, davalı kadında kalmasını kararlaştırdı Mahkeme, raporu dikkate alarak gerekçeli kararını açıkladı. "Hayvanların tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir" diyerek kedilerin davalı kadında kalmasını kararlaştırıldı.
Davalı kadının avukatı Oğuzhan Bostanoğlu, kararın emsal nitelikte olduğunu açıkladı. "Karar, çiftlerin birlikte sahip-lendikleri hayvanlarla ilgili emsal teşkil edecek niteliktedir" ifadesini kullandı.
VETERİNER İNCELEDİ
Bunun üzerine İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, kedilerin psikolojilerinin durumdan nasıl etkilenecekleri hakkında bilgi almak için davaya veteriner bilirkişi atadı. Bilirkişi, hazırladığı raporunda kedilerin mevcut yaşamlarından çok memnun olduklarını ve yeni bir ortama alışmalarının zor olduğu hakkında rapor hazırladı. İstanbul'da iki sevgili ayrılık sonrası Piraye ve Cingöz isimli kedileri paylaşamadı. Durumu yargıya taşıdı! Mahkeme, evcil hayvanların psikolojik durumlarını incelemeye aldı. İki kedinin de, davalı kadında kalmasını kararlaştırdı Mahkeme, raporu dikkate alarak gerekçeli kararını açıkladı. "Hayvanların tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir" diyerek kedilerin davalı kadında kalmasını kararlaştırıldı.
Davalı kadının avukatı Oğuzhan Bostanoğlu, kararın emsal nitelikte olduğunu açıkladı. "Karar, çiftlerin birlikte sahip-lendikleri hayvanlarla ilgili emsal teşkil edecek niteliktedir" ifadesini kullandı.