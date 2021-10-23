Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyanın en güzel tren istasyonları belli oldu! Sirkeci ve Haydarpaşa listede...

    Londra merkezli seyahat sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi. Tam 35 istasyonun yer aldığı listeye Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonları da girdi.

    Çok trend!
    Londra merkezli seyahat sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi. Tam 35 istasyonun yer aldığı listeye Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonları da girdi.



    En çok beğenilen 5 istasyon ise sırasıyla şöyleydi:

    Chhatrapati Shivaji Terminali, Mumbai, Hindistan
    Grand Central Terminali, New York, ABD
    Liege-Guillemins, Liege, Belçika
    Dunedin İstasyonu, Dunedin, Yeni Zelanda
    Antwerp Merkez İstasyon, Belçika
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SİHA’lar Kamışlı ve Ayn el Arab semalarına yükseldi
    Haberler Yaşam Dünyanın en güzel tren istasyonları belli oldu! Sirkeci ve Haydarpaşa listede...
        SON DAKİKA