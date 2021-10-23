Dünyanın en güzel tren istasyonları belli oldu! Sirkeci ve Haydarpaşa listede...

Londra merkezli seyahat sitesi Love Exploring, dünyanın en güzel tren istasyonlarını listeledi. Tam 35 istasyonun yer aldığı listeye Sirkeci ve Haydarpaşa tren istasyonları da girdi.
En çok beğenilen 5 istasyon ise sırasıyla şöyleydi:
Chhatrapati Shivaji Terminali, Mumbai, Hindistan
Grand Central Terminali, New York, ABD
Liege-Guillemins, Liege, Belçika
Dunedin İstasyonu, Dunedin, Yeni Zelanda
Antwerp Merkez İstasyon, Belçika
En çok beğenilen 5 istasyon ise sırasıyla şöyleydi:
Chhatrapati Shivaji Terminali, Mumbai, Hindistan
Grand Central Terminali, New York, ABD
Liege-Guillemins, Liege, Belçika
Dunedin İstasyonu, Dunedin, Yeni Zelanda
Antwerp Merkez İstasyon, Belçika