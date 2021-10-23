Doberman yakalar!

Şişli'de dün ilginç bir olay yaşandı. Recep Dinç, aynı evde yaşadığı ağabeyi Zafer Dinç'in bir miktar parasını ve cep telefonunu alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden Zafer Dinç, elektrikli scooter ile sokak sokak dolaşarak kardeşini aramaya başladı. Dolapdere yakınlarında da kardeşini buldu. Bir anda arbede yaşandı. Bu sırada olayı gören Emre Çadır, Pablo isimli Doberman cinsi köpeğini Recep Dinç'in üstüne salarak onu korkutup durdurmayı başardı. Olaya Doberman cinsi köpeğiyle müdahale eden Emre Çadır, "İki kardeş arasında yaşanan olay, kardeş evden ağabeyinin cep telefonunu ve parasını çalmış. Onun üzerine ağabey kardeşini yakalamaya çalıştığında ben de tamamen eğitimli köpeğimle onu durdurmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla köpeğimle beraber gittim. Kaçan kişi köpeği görünce korkarak durdu ve yakaladık" dedi. Recep Dinç, ağabeyinden özür dilese de Zafer Dinç, "Seni affetmiyorum" diye tepki gösterdi.
- Yaşam
- 23.10.2021 Gazete