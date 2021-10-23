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    Büyükşen cinayetinde tahliye

    Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde katil olarak tutuklanan Afgan çoban Abdulhamid Uzbek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

    Büyükşen cinayetinde tahliye
    Konya'da Metin (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, av tüfeğiyle öldürüldü. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. Dün ise şok bir karar verildi.



    Uzbek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

    Tutuklu zanlılardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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