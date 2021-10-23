Büyükşen cinayetinde tahliye

Konya'da Metin (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, av tüfeğiyle öldürüldü. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. Dün ise şok bir karar verildi.
Uzbek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
Tutuklu zanlılardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Uzbek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.
Tutuklu zanlılardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.