Kuaför Selim Yılmaz: Esse Kuaför'ün pandemi salonu açıldı

Kuaför Selim Yılmaz, Bahçeşehir ve Göktürk'teki şubelerine yönelik yoğun ilgi üzerine Esse Kuaför'ün üçüncü salonunu açtıklarını duyurdu. Yılmaz, Hadımköy'de hizmete giren salon hakkında şunları söyledi: "Hadımköy şubemizi erkek, kadın ve tesettürlü kadınlar için özel hazırlanmış bölümleriyle 650 metrekarelik bir alana inşa ettik. Salondaki yaklaşık 250 metrekarelik bir alanı Covid koşullarına uygun olarak üstü açılabilir şekilde tasarladık. Dileyen misafirlerimiz saçlarını açık havada, zeytin ağaçlarının altında yaptırabiliyor."



ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Pandemi nedeniyle kapalı mekanlara girmekten çekinenleri düşünerek Covid-19 virüsüne karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Selim Yılmaz, Esse Kuaför'ün Hadımköy şubesi için "pandemi salonu" ifadesini kullandı: "Covid, insanların hizmet alma alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirdi. Bu süreçte doğal olarak kapalı mekanlardan uzak duruyorlar. Biz de salonumuzu buna göre dizayn ettik. Burada açık alanda mesafeli şekilde konumlandırdığımız koltuklarımızda saatlerce oturup diledikleri işlemi yaptırabiliyor, bir yandan çaylarını, kahvelerini yudumlayarak keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bu yeni şube için tam anlamıyla bir pandemi salonu oldu diyebiliriz. Misafirlerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kapalı alanlara girmekten korktuklarını, burada ise çok rahat olduklarını söylüyorlar."

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