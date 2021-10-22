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    • Yaşam
    • 22.10.2021 23:22
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    • 22.10.2021 23:39
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    Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı camide saklanmak isteyince kıskıvrak yakalandı!

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, camiye saklanmak istedi. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    İHA
    Polisten kaçan torbacı camiye girdi!

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi camiye girince kıskıvrak yakalandı.


    Olay, bugün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ataç Mescidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek isteyince E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

    NAMAZ KILAN CEMAATİN ARASINA DALDI
    Bir mescide kaçarak cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.



    O ANLAR KAMERADA
    Öte yandan meydana gelen olay, mescitte bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mescide koşarak girmesi, kendisini kovalayan polislere yakalanması ve cemaatin tüm olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği anlar yer aldı.

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    Haberler Yaşam Polisten kaçan uyuşturucu satıcısı camide saklanmak isteyince kıskıvrak yakalandı!
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