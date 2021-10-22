Büyükşen çifti cinayetinde tahliye çıktı! Müge Anlı'da gündemi sallamıştı: Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek...

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye'nin gündemini sallayan Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinin zanlıları arasında olan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tahliye edildi.
KAR MASKELİ KİŞİLER BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ KATLETTİ
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve gird ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.
Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
25 GÖZALTI
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.