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    • Yaşam
    • 22.10.2021 18:32
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    • 22.10.2021 18:56
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    Büyükşen çifti cinayetinde tahliye çıktı! Müge Anlı'da gündemi sallamıştı: Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek...

    Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye'nin gündemini sallayan 'Büyükşen' cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İşte Büyükşen çifti cinayetinin detayları...

    AJANSLAR
    Türkiye’nin konuştuğu cinayette tahliye çıktı

    Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye'nin gündemini sallayan Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinin zanlıları arasında olan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tahliye edildi.

    KAR MASKELİ KİŞİLER BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ KATLETTİ
    Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve gird ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

    Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

    25 GÖZALTI
    Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü.

        YANLIŞ ADRES İDDİASI
        Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

        AFGAN ÇOBAN DA TUTUKLANDI
        Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı.

        Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diye yanıt verdi. Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST
        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzek, bugün adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi.

        Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen'in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
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        Türkiye’nin konuştuğu cinayette tahliye çıktı
        Haberler Yaşam Büyükşen çifti cinayetinde tahliye çıktı! Müge Anlı'da gündemi sallamıştı: Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek...
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