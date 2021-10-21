Ispanak zannedilerek pişirilen güzelavrat otu, Artvin’de bir aileyi zehirledi!

Korkunç olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Cansu Lokumcu Kanberoğlu pazardan aldığı ıspanağı pişirdi. Ancak bir süre sonra bulantı, baş dönmesi ve halüsinasyon şikayetleri yaşayınca oğlu Hazar Bulut'la birlikte hastaneye gitti.

Yapılan incelemede, anneyle oğlunun, ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendiği belirlendi. Anneoğul, iki gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Anne Kanberoğlu, "Uyku, mide bulantısı, baş dönmesi ile halüsinasyon görmeye kadar ilerledi, çok korkunç süreçti. Çocuğum daha çok etkilendi. Umarım kimse bu durumu yaşamaz, bu konuyla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü çok kötü bir süreç ve bu durum solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyormuş" dedi.