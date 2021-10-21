Hülya Yüksel 1. sınıfa başlayan engelli kızı için haftanın 5 günü okula gidiyor ders dinliyor

Yüreklere işleyen haberin adresi İzmir'di. Hülya-Arda Yüksel'in ikiz kızları Ayşe ve Zeynep, 6 yıl önce dünyaya geldi. Ancak 1 kilonun altında doğan ve 2 ay kuvözde kalan Ayşe'nin doğum sırasında beynine oksijen gitmedi. Aile Serebral palsi, yani beyin felci hastalığı gelişen kızlarının üzerine titredi. Seneler geçti, ikizlerin okula gitme zamanı geldi.

Anne Hülya Yüksel, Ayşe'nin gerekli eğitimi alabilmesi için örnek bir mücadele gösterdi. Her sabah kızlarıyla birlikte okula gitti. Özel yaptırılan masa ve sandalyede oturan Ayşe'ye ders boyunca yardım etti. Kalemini tuttu, yemeğini yedirdi, teneffüslerdeyse tekerlekli sandalyesiyle bahçeye indirdi. Kızına umut olan anne, şunları söyledi:

HEP DESTEK OLACAĞIM

Kalemi tutma yeteneğini kazanana kadar ona destek olacağım. Ayşe'nin gayrete gelip daha iyi olacağına inanıyorum. Okuldan sonra fizik tedaviye gidiyoruz. Yorucu tempo ama bir amacım var. Ayşe'min, Zeynep'im gibi koşup oynaması. Bunun için vazgeçmeyeceğim.

KIZI İÇİN ENGELLERİ AŞIYOR

Hastalığı nedeniyle Ayşe'nin bacakları tutmuyor. Vücudunu da tam olarak kullanamıyor. Buna rağmen tüm engelleri annesi sayesinde aşıyor.