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    ABD'de bir çılgın Türk daha gündem oldu! Dört ayaklı robot devri

    Türk bilim insanı Yasemin Özkan Aydın’ın geliştirdiği “dört ayaklı robot sürüsü”, beraber hareket ettiklerinde zorlukların üstesinden geliyor. Yasemin Özkan Aydın, robot çalışmasında karıncaları, arıları ve kuşları örnek aldı.

    Dört ayaklı robot devri

    ABD'de Notre Dame Üniversitesi'nde görev yapan elektrik mühendisliği profesörü Yasemin Özkan Aydın, karıncalar, bal arıları ve kuşları inceleyerek yola çıktı.

    Zor görevleri ortaklaşa şekilde yerine getirme kabiliyetine sahip çok bacaklı robotları geliştirmeyi başardı. Bu projesini şöyle anlattı: Bacaklı robotlar, engebeli araziler ve dar alanlar gibi zorlu ortamlarda gezebiliyor.

    Uzuvların kullanımı, etkili bir vücut desteği sağlıyor. Tekil robotlar, pürüzsüz bir yüzey üzerinde yürümek veya hafif bir nesneyi taşımak gibi basit ya da ufak görevleri yerine getirebiliyor.

    Fakat görev tek birimin kabiliyetini aştığında, robotlar fiziksel olarak birbirlerine bağlanarak çok bacaklı daha büyük bir sistem oluşturup sorunların üstesinden toplu şekilde gelebiliyor.

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    Haberler Yaşam ABD'de bir çılgın Türk daha gündem oldu! Dört ayaklı robot devri
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