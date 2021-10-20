Güzelavrat otu alarmı! Trabzon ve Giresun'da 10 kişi zehirlendi! Dikkat o sebzeye çok benziyor

Giresun ve Trabzon'da ıspanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlenen 10 kişi tedaviye alınmıştı. Prof. Dr. Ahmet Sebe ise zehirlenme beliritileri hakkında bilgi verirken, "Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulması gibi belirtilere sebep oluyor." ifadelerini kullandı.
Rahatsızlanarak başvurdukları Trabzon ve Giresun'da hastanelere yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 10 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.
Taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken, tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çukurova Üniversitesi üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe zehirlenmelere neden olan güzelavratotunun ıspanaktan ayırt edilebilmesi için açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Sebe, "İyi bir gözle bakılırsa Ispanak ve güzelavrat otunu ayırt etmesi kolay. İlk çıkan ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmek ise biraz daha zor." ifadelerini kullandı.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Sebe ayrıca zehirlenme belirtilerini belirtirken, "Güzelavrat Otu bitkisi M.Ö. bile kullanılmış. Çok şiddetli bir zehirlenme yapıyor yaprakları ve tohumları. Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulmasına sebep oluyor. Belirtilerle karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Biz tamamen hastaneye gediğinde hastanın destek tedavisini sağlıyoruz. Ispanak iyi bir besin ancak hem üreticinin hem de pişiricinin kontrol etmesi lazım." ifadelerini kullandı.