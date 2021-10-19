İzmir'de veteriner E.S.'ye yardım tuzağı! (Yaşam haberleri)

BANK BU SOYGUNA

İstanbul'da özel bir bankada operasyon görevlisi olan Oktay A., şubedeki boş kasaların kopya anahtarını yaptırdı. Erol E. isimli müşterinin 3 milyon lirasıyla, başka bir kasadaki 1 milyon lirayı cebe attı! Zimmetine geçirdiği paralarla ev ve araba aldı. Müşterilerin durumu fark etmesi üzerine hakkında soruşturma açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.