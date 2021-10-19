İzmir'de veteriner E.S.'ye yardım tuzağı! (Yaşam haberleri)

İzmir'de veteriner E.S., engelli çocuklara yardım bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kadına inandı. 170 bin lira kaptırdı. Otelde buluştuğu veterinerin çıplak videosunu çeken 'Peri' lakaplı Nurper E., son olarak "100 bin lira daha gönder, yoksa çocukların seni YouTube'da izler" diye mesaj attı. Yarı çıplak haldeki fotoğrafı Instagram'a konulan veteriner E.S., soluğu savcılıkta aldı.
SKANDAL SAVUNMA
Konya'da 7 ay önce namaz kılmaya gittiği için çalışanı Osman Mutlu'yu (35) dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ferit D. (32) bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ferit D. ifadesinde, yerler kaygan olduğu için Osman Mutlu'nun ayağının kaydığını bu sırada sağ omzunun Mutlu'nun yüzüne çarptığını ileri sürerek kendisini savunması dikkat çekti.
70 MİLYON LİRALIK VURGUN
Adana merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 57 kişilik yasadışı bahis şebekesi çökertildi. Zanlıların, ABD tabanlı 4 farklı site üzerinden bahis oynatıp, sadece 8 ayda 70 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ziya RAMOĞLU/SABAH.