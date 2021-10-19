Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İzmir'de veteriner E.S.'ye yardım tuzağı! (Yaşam haberleri)

    İzmir'de veteriner E.S., engelli çocuklara yardım bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kadına inandı. 170 bin lira kaptırdı. Otelde buluştuğu veterinerin çıplak videosunu çeken 'Peri' lakaplı Nurper E., son olarak "100 bin lira daha gönder, yoksa çocukların seni YouTube'da izler" diye mesaj attı. Yarı çıplak haldeki fotoğrafı Instagram'a konulan veteriner E.S., soluğu savcılıkta aldı.

    Perişan etti

    İzmir'de veteriner E.S., engelli çocuklara yardım bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kadına inandı. 170 bin lira kaptırdı. Otelde buluştuğu veterinerin çıplak videosunu çeken 'Peri' lakaplı Nurper E., son olarak "100 bin lira daha gönder, yoksa çocukların seni YouTube'da izler" diye mesaj attı. Yarı çıplak haldeki fotoğrafı Instagram'a konulan veteriner E.S., soluğu savcılıkta aldı.

    SKANDAL SAVUNMA
    Konya'da 7 ay önce namaz kılmaya gittiği için çalışanı Osman Mutlu'yu (35) dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ferit D. (32) bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ferit D. ifadesinde, yerler kaygan olduğu için Osman Mutlu'nun ayağının kaydığını bu sırada sağ omzunun Mutlu'nun yüzüne çarptığını ileri sürerek kendisini savunması dikkat çekti.

    70 MİLYON LİRALIK VURGUN
    Adana merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 57 kişilik yasadışı bahis şebekesi çökertildi. Zanlıların, ABD tabanlı 4 farklı site üzerinden bahis oynatıp, sadece 8 ayda 70 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Ziya RAMOĞLU/SABAH.

        YENİ VAKA 29 BİN 240
        Türkiye'de         son 24 saatte 351 bin 165 Covid-19 testi yapıldı. 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 539 oldu.

        1 TALİHLİYE 496 BİN LİRA
        10         bilen bir kişi, 496 bin 653 lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 493'er lira, 8 bilenler 286'şar lira, 7 bilenler 53'er lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

        CESUR YÜREK
        Milyonlarca taraftarın izlediği futbol maçında, heyecan dolu dakikalar yaşandı. İngiliz kulüplerinden Tottenham Hotspur FC, önceki akşam Newcastle United'la karşılaştı. Bu sırada tribünde rahatsızlanan bir taraftar, Tottenham'ın sol bek oyuncusu Reguilon'un dikkatinden kaçmadı. Başarılı sporcu, hakeme "Maçı hemen durdur" çağrısı yaptı. Yedek kulübesinden defibrilatörle hayata döndürülen taraftar hastaneye kaldırıldı.

            BANK BU SOYGUNA
            İstanbul'da             özel bir bankada operasyon görevlisi olan Oktay A., şubedeki boş kasaların kopya anahtarını yaptırdı. Erol E. isimli müşterinin 3 milyon lirasıyla, başka bir kasadaki 1 milyon lirayı cebe attı! Zimmetine geçirdiği paralarla ev ve araba aldı. Müşterilerin durumu fark etmesi üzerine hakkında soruşturma açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.

            PESTETİK!
            İstanbul'da             sosyete estetikçisi Bülent Cihantimur'un başı yine belada. Son olarak popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle davalık olan Cihantimur'a yeni bir dava daha açıldı. İsviçre'de ikamet eden 3 Türk kadın, yaptırdıkları popo kaldırma karın germe ve göğüs estetiğini beğenmeyince mahkemeye başvurdu.

            VİCDANSIZ!
            Kilis'te Mahmut Özyer, 17 gün önce doğum yapan eşi Fatmanur'a kızdı. Öldüresiye dayak attı. Hastane yolunda 3 kez kalbi duran lohusa kadın yoğun bakıma alındı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler!
            Haberler Yaşam İzmir'de veteriner E.S.'ye yardım tuzağı! (Yaşam haberleri)
                SON DAKİKA