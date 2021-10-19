Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Pendik'te arsa davasından 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

    İstanbul Pendik'te iddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, 7 metrekarelik arsa yüzünden akrabalarının evinin önüne geldi. Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı. 3 şüpheli, aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Yaralanan 5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

    Kara toprak

    İstanbul Pendik'te iddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, 7 metrekarelik arsa yüzünden akrabalarının evinin önüne geldi. Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı.

    3 şüpheli, aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

    Yaralanan 5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti.

    Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı. Şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı.

    Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Piyonlarını kurtarmanın derdine düştüler!
    Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te arsa davasından 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
        SON DAKİKA