İstanbul Pendik'te arsa davasından 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te iddiaya göre, İdris B., Savaş B. ve Hasan A. isimli şüpheliler, 7 metrekarelik arsa yüzünden akrabalarının evinin önüne geldi. Bir süre konuştuktan sonra taraflar arasında tartışma yaşandı.

3 şüpheli, aileye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Yaralanan 5 kişilik ailedeki anne, baba ve çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Kurşunların hedefi olan Yusuf B. hayatını kaybetti.

Yusuf B.'nin eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralandı. Şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, firari şüpheli Hasan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.