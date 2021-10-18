Yargıtay'dan emsal karar! Kocasının cinsel yönden yetersiz olduğunu söyleyen kadını ağır kusurlu buldu

Sabah'ın haberine göre; Karısının aynı zaman kendisine "başın kel, arkadaşlarım boşanırsan daha iyisini bulursun dediler" diyerek hakaret ettiğini anlatan M.N. mahkeme tarafından ağır kusurlu karısı ise hafif kusurlu bulundu. Yerel mahkeme, çiftin ortak çocuğunun velayetini kadına verip, ağır kusurlu görülen kocanın eşine 600 lira tedbir ve yoksulluk nafakası, 3 bin maddi, 3 bin lira da manevi tazminat ödeyerek boşanmasını kararlaştırıldı. Koca M.N., verilen kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesine taşıdı.