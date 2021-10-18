Çıplak videolu fotoğraflı şantaj! Veterineri çıplak videosunu çocuklarına izletmekle tehdit etti Instagrama koydu

Hürriyet'in haberine göre; soruşturma dosyasına göre, geçen yıl mart ayında Veteriner E.S., cep telefonundan arandı. Adının 'Peri' olduğunu söyleyen Nurper E., E.S.'ye "Bilinpa Danışmanlık şirketi olarak engelli çocuklara yardım yapıyoruz. Engelliler yararına tiyatro bileti satıyoruz" dedi ve destek talebinde bulundu. E.S., Nurper E.'nin gönderdiği şirket hesabına 300 TL gönderdi. Birkaç gün sonra E.S.'yi bu kez, aynı şirkette çalıştığını söyleyen başka kadınlar aradı ve aynı talepte bulundu. E.S., toplamda 5 bin liraya yakın para gönderdi.
E.S., Nurper E. tarafından bu kez, İzmir depreminden hemen bir gün sonra arandı. İkili arasındaki görüşme sona erdikten sonra E.S., Nurper E.'nin WhatsApp profil fotoğrafını değiştirdiğini fark etti. E.S., Nurper E.'ye "Profil resmin güzelmiş. Genç olsaydım şansımı denemek isterdim" diye mesaj attı. Nurper E., bu mesaja "Şimdi engel ne?" diyerek karşılık verdi. E.S. evli olduğunu ve aralarında 25 yaş fark olduğunu, Nurper E. ise aradaki yaş farkının sorun olmadığını yazdı.