Çıplak videolu fotoğraflı şantaj! Veterineri çıplak videosunu çocuklarına izletmekle tehdit etti Instagrama koydu

VİDEOYU GÖNDERDİ

E.S. odasına geçtikten sonra Nurper E.'den yeni bir mesaj aldı. Mesajda Nurper E.'nin dakikalar önce çektiği Video yer alıyordu. Gönderdiği mesajlarda "Kardeşim için akülü araç alacağım. Kredi kartı bilgilerini at" dedi. E.S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Nurper E. bu kez, elindeki video ve fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi. E.S. "Bu yaptığın şantaj" dese de sonuç değişmedi. Nurper E. "100 bin lira gönderirsen bendeki kayıtlarını silerim. Yoksa çocukların seni YouTube'da izler" dedi. E.S., parayı veremeyeceğini söyledi. Nurper E., dakikalar sonra açtığı Instagram hesabına, E.S.'nin yarı çıplak bir fotoğrafını ve cep telefonu numarasını koydu.



Murat Canbay

İCRA TAKİBİ YAPILDI

Nurper E.'nin elindeki video ve fotoğrafları silmeyeceğini anlayan E.S., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Nurper E.'nin hesabına gönderilen paralara ilişkin ise icra takibi yapıldı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Nurper E., soruları yanıtsız bıraktı. Nurper E.'nin sigortalı çalışanı olduğunu söyleyen Bilinpa Danışmanlık şirketinin sahibi Murat Canbay, engelliler adına tiyatro oyunları organize eden bir çağrı merkezi sahibi olduğunu söyledi. Canbay, yardım toplama izinlerinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. Canbay, E.S. gibi başka kişilerin de gönderdiği paralara karşılık yapılan yardımlara ilişkin soruya da yanıt vermedi. Canbay'ın, "Birlikte yardım organizasyonu yapıyoruz" dediği tiyatro grubunun ise herhangi bir faaliyetinin olmadığı anlaşıldı.