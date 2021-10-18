Ünlü kuaför Veysel Yavuz: Kaynak saç öncesi saç analizi yapılmalı

Kaynak saç, hızlıca saç uzatmak isteyen kadınların kurtarıcısı. Bu uygulama sayesinde birkaç saat içinde uzun ve gür saçlara sahip olmak mümkün.



Kaynak saç konusunda uzman olan ünlü kuaför Veysel Yavuz, uygulama sayesinde kadınların kendilerini daha güzel hissettiklerini ve özgüvenlerinin yerine geldiğini söyledi.



Yavuz, önemli bir de uyarıda bulundu: "Kaynak saç uzmanlık gerektirir. Takılan saçın kalitesi de önemlidir. Kaynak, saç yapısıyla uyumlu olmalı ve özenle takılmalıdır. İşlem doğru ellerde mucizeler yaratırken, yanlış uygulamalar ciddi sorunlara yol açabilir."







FARKLI SAÇ TİPLERİNE FARKLI YÖNTEMLER

Kaynak saç uygulamasının her geçen gün daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Veysel Yavuz, işlem öncesi mutlaka saç analizi yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Yavuz, kaynak saçın farklı çeşitleri olduğunu ve hangisinin uygulanacağına saç tipine göre karar verildiğini belirtti:



"Saçlarda en doğal görünümü sağlayan yöntem mikro kaynak yöntemi. Ancak onun dışında boncuk, tres ve çıtçıt kaynak yöntemlerini de uyguluyoruz. Hangi saça hangi yöntemi kullanacağımıza yaptığımız saç analizi sonrası müşterilerimizin de onayını alarak karar veriyoruz. Bu işlemler seçilen yönteme göre birkaç saat sürebilirken kullanım ömrü 3-4 aya kadar ulaşabiliyor. Güzelleşmek isterken mağdur olmamak için işin uzmanlarını tercih etmek çok önemli. Çünkü bu işlemler hem uzmanlık hem hassasiyet istiyor. Aksi halde kişinin saçı zarar görebiliyor."