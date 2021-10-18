İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) ev arkadaşı Büşra Doğan'ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. İşte genç yaşta vahşi bir cinayetle aramızdan ayrılan Sena'nın ardında bıraktığı yürek burkan hikayesi ve arkadaşının paylaştığı son görüntüleri.
EV ARKADAŞI SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Sena'nın ev arkadaşı Büşra Doğan'ın "Benim kanım canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bugün uçup gittin. Yarın belki ben de gideceğim" şeklinde yazması okuyanları duygulandırdı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Öte yandan cinayetten kısa süre önce çekilmiş Sena'nın müzik aleti çalarken ve doğum günü pastasının mumlarını üflerken arkadaşları tarafından çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Sena, bir videoda müzik aleti kabak kemaneyi çalarken görülüyor.