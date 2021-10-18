İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği ve İzmir'de tekstil firmasında müdürü olarak işe başladığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikinci saplantılı aşkı İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için Sena'yı öldürmüştü.

ESKİ EV ARKADAŞININ SÖZLERİ OKUYANLARI AĞLATTI

Sena Altan'ın ev arkadaşı Büşra Doğan'ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Doğan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Benim kanım canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Neden mi? Çünkü istemedi çünkü reddetti Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi?