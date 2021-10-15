Eskişehir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruklarla yere serdi

Eskişehir'de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.'yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli T.Y.'nin sevgilisini dövdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.