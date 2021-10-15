7 yıllık cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında! Katil cumhurbaşkanından katilin bulunmasını istemiş

Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı.