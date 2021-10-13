Van'da numaralı defin! (Yurttan ve dünyadan haberler)

Van'daki kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'e yakın göçmen yatıyor. Bunlar arasında Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak hatta Nijeryalı göçmenler de bulunuyor. Göçmen mezarlarının soluk renkli gri mezar taşları üzerinde ise sadece bir numara ve öldükleri yerler yazıyor. 2184 Saray, 2185 Çaldıran, 2186 İran sınırı... (UĞUR YILDIRIM)
KAPISI İPLE BAĞLIYDI
Afyonkarahisar'da Adalettin T.'nin (53) kullandığı öğrencisi servisi, kontrolden çıktı. Savrulan araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Ortaokul öğrencileri İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) can verdi. 5 öğrenci de yaralandı. İsmail ve Nisa Eser'in halası Kadriye Tek, servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti. Keziban Eser ise şöförü, kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını söyledi.
ÖLÜMÜNE SELFİE
Adana'da Hatice Nur Karabulut, İspanya'dan gelen kuzeni Mazlum Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne çıktı.
Selfie çekmek isterken 50 metreden çakıldı. Kurtarılamadı. Onu tutmaya çalışan kuzeni ağır yaralı...
Aşçılık mezunu Karabulut, kısa süre önce bir restoranda şef olarak işe başlamıştı.