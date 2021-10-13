Van'da numaralı defin! (Yurttan ve dünyadan haberler)





DEHŞETTEN KAÇAMADI

İzmir Buca'da Sena Altan (24), İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olan Altan, bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdi. Ancak Altan, İzmir'de başka bir saplantılı aşık kabusu yaşadı. İlkay Ayeş, genç kızı sevgili olma teklifini reddettiği için evde bıçaklayarak öldürdü. Ardından ise intihar etti. (Ceyhan TORLAK)

HTS KAYITLARI ÇÖZECEK

BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kayıplara karışan Öztürk, halen bulunamadı. Savcılık olay yerinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarını, baz istasyonlarına yansıyan telefon HTS kayıtlarını istedi. Kimlerle kimlerin nasıl bir irtibatta kaldığı bu HTS kayıtları ile ortaya çıkacak.

SAVCI KUSUR SAYMADI

İzmir'de manevra yapan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş (30), kaldırımda bisikletiyle oynayan Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp öldürdü. Çoğalan'ı yüzde 20 kusurlu bulan bilirkişi raporuna savcı iddianamede yer vermedi. Savcı, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal (50) hakkında da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.



VAKA SAYISI 33 BİN 860

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı. 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.





KRİPTO CASİM!

IRAK Başbakanı Mustafa el- Kazımi, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "mali işler sorumlusu" Sami Casim'in yakalandığını açıkladı. Casim'in 100 milyon dolarlık kripto para soğuk cüzdanla ele geçirildiği iddiası ortaya atıldı. Kazımi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seçimlerin güvenliğini sağlamak için teyakkuzda olan kahraman güvenlik güçlerimizin bir diğer gözü de sınırın ötesindeydi" dedi.





HERKESİ KANDIRDI

ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olayının kahramanı Elizabeth Holmes, bir damla kan testi sloganıyla, herkesi kandırdı

ABD'de çok zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Elizabeth Holmes (37), dolandırıcılıktan hapse girdi. Holmes'ın şirketi Theranos, birkaç damla kanla Edison testini kullanarak, kanser ve diyabet gibi hastalıkları, iğnelere gerek kalmadan teşhis edebileceğini vaad etmişti. Forbes dergisi 2015'te Holmes için "dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını" yorumunu yapmıştı. Elizabeth Holmes'un 3 milyar dolarlık servetinin ne olacağı ise bilinmiyor.