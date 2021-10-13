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    Van'da numaralı defin! (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Van'daki kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'e yakın göçmen yatıyor. İşte haberin detayları ve 13 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Numaralı defin

    Van'daki kimsesizler mezarlığında kaçak yollarla Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya gitmek isterken ölen 200'e yakın göçmen yatıyor. Bunlar arasında Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Irak hatta Nijeryalı göçmenler de bulunuyor. Göçmen mezarlarının soluk renkli gri mezar taşları üzerinde ise sadece bir numara ve öldükleri yerler yazıyor. 2184 Saray, 2185 Çaldıran, 2186 İran sınırı... (UĞUR YILDIRIM)



    KAPISI İPLE BAĞLIYDI
    Afyonkarahisar'da Adalettin T.'nin (53) kullandığı öğrencisi servisi, kontrolden çıktı. Savrulan araç ağaçlara çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Ortaokul öğrencileri İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) can verdi. 5 öğrenci de yaralandı. İsmail ve Nisa Eser'in halası Kadriye Tek, servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti. Keziban Eser ise şöförü, kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını söyledi.



    ÖLÜMÜNE SELFİE
    Adana'da Hatice Nur Karabulut, İspanya'dan gelen kuzeni Mazlum Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne çıktı.

    Selfie çekmek isterken 50 metreden çakıldı. Kurtarılamadı. Onu tutmaya çalışan kuzeni ağır yaralı...



    Aşçılık mezunu Karabulut, kısa süre önce bir restoranda şef olarak işe başlamıştı.




        ADAMI HASTA ETMEYİN!
        Ekranların 'Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol, sık sık ortaya atılan 'Öldü' söylentilerine isyan etti: Anlamadım gitti. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin. Adamı hasta etmeyin!



        HER SATIRI VAHŞET
        Kayınpeder tartıştığı Kırgızistanlı gelinini bıçaklayıp öldürdü. Ardından satırla parçalara ayırıp otomobilinin bagajına koydu
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, satırla vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetlere koyup otomobilin bagajına yerleştirdi. Eve gelen A.'nın eşi kanları görünce ne olduğunu sorunca gelininin öldürüldüğü öğrendi. İhbar üzerine eve giden polis, kayınpederi gözaltına aldı. Öldürülen 2 çocuk annei Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi.



        DEHŞETTEN KAÇAMADI
        İzmir Buca'da Sena Altan (24), İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olan Altan, bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdi. Ancak Altan, İzmir'de başka bir saplantılı aşık kabusu yaşadı. İlkay Ayeş, genç kızı sevgili olma teklifini reddettiği için evde bıçaklayarak öldürdü. Ardından ise intihar etti. (Ceyhan TORLAK)

        HTS KAYITLARI ÇÖZECEK
        BEŞİKTAŞ ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kayıplara karışan Öztürk, halen bulunamadı. Savcılık olay yerinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarını, baz istasyonlarına yansıyan telefon HTS kayıtlarını istedi. Kimlerle kimlerin nasıl bir irtibatta kaldığı bu HTS kayıtları ile ortaya çıkacak.

        SAVCI KUSUR SAYMADI
        İzmir'de manevra yapan ehliyetsiz sürücü Arzu Döş (30), kaldırımda bisikletiyle oynayan Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp öldürdü. Çoğalan'ı yüzde 20 kusurlu bulan bilirkişi raporuna savcı iddianamede yer vermedi. Savcı, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal (50) hakkında da 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

        VAKA SAYISI 33 BİN 860
        Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Covid-19 testi yapıldı. 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.



        KRİPTO CASİM!
        IRAK Başbakanı Mustafa el- Kazımi, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün "mali işler sorumlusu" Sami Casim'in yakalandığını açıkladı. Casim'in 100 milyon dolarlık kripto para soğuk cüzdanla ele geçirildiği iddiası ortaya atıldı. Kazımi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Seçimlerin güvenliğini sağlamak için teyakkuzda olan kahraman güvenlik güçlerimizin bir diğer gözü de sınırın ötesindeydi" dedi.



        HERKESİ KANDIRDI
        ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olayının kahramanı Elizabeth Holmes, bir damla kan testi sloganıyla, herkesi kandırdı

        ABD'de çok zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Elizabeth Holmes (37), dolandırıcılıktan hapse girdi. Holmes'ın şirketi Theranos, birkaç damla kanla Edison testini kullanarak, kanser ve diyabet gibi hastalıkları, iğnelere gerek kalmadan teşhis edebileceğini vaad etmişti. Forbes dergisi 2015'te Holmes için "dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını" yorumunu yapmıştı. Elizabeth Holmes'un 3 milyar dolarlık servetinin ne olacağı ise bilinmiyor.
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        Haberler Yaşam Van'da numaralı defin! (Yurttan ve dünyadan haberler)
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