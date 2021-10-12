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    • Yaşam
    • 12.10.2021 19:08
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    • 12.10.2021 19:18
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    Zonguldak'ta şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi uçurdu! Dehşet anları kamerada...

    Zonguldak'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu. Alaplı ilçesinde fırtınanın bir apartmanın çatısını uçurma anı kameraya yansıdı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay film sahnelerini aratmadı... İşte o görüntüler...

    AJANSLAR
    Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi uçurdu!

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.

    RÜZGARIN KUVVETİ 75 KİLOMETREYİ BULDU
    Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alaplı Gençlik Sitesi'nde meydana geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

    ÇATI KAĞIT GİBİ UÇTU
    Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

        Çatının çarparak kopardığı elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkarken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

        Olay sonrası polis ekipleri ve itfaiye bölgede güvenlik önlemi aldı.

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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi uçurdu! Dehşet anları kamerada...
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