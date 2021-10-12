Zonguldak'ta şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi uçurdu! Dehşet anları kamerada...

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.
RÜZGARIN KUVVETİ 75 KİLOMETREYİ BULDU
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Alaplı Gençlik Sitesi'nde meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, saatte kuvveti 75 kilometreyi bulması beklenen şiddetli fırtına uyarısında bulundu.
ÇATI KAĞIT GİBİ UÇTU
Uyarı sonrası Alaplı ilçesinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle site içerisindeki dört katlı bir apartmanın çatısı havalanarak binanın önüne uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.