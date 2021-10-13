İstanbul Şişli'de Amerikalı turist otel çalışanına saldırdı! İşte o anlar

O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darbetmeye başlamış. Elinde bir laptop var.