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    • Yaşam
    • 13.10.2021 12:17
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    • 13.10.2021 12:17
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    Gaziantep'te kan donduran kaza! Traktör ve araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi... Gaziantep'te hafif ticari araçla bir traktör çarpıştı. Kazada araç ve traktör adeta hurdaya dönerken; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

    Kan donduran kaza! Traktör ve araç birbirine girdi

    Gaziantep'te hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murhaf Elsilo yönetimindeki 27 P 2478 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve Lütfiye Can (54) yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can (54) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Lütfiye Can'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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