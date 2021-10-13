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    • Yaşam
    • 13.10.2021 12:26
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    • 13.10.2021 12:48
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    Antalya'da Rus ve İngiliz turistlerin 'kız arkadaşıma bakma' kavgası kamerada

    Türkiye'yi tatil için en çok tercih eden milletlerin başında İngilizler ve Ruslar geliyor. İşte o iki milletten turistler Antalya Muratpaşa'da birbirlerine girdi. 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'kız arkadaşa bakma' nedeniyle kavga çıktı. İki grubun tekme, tokat ve yumruklu kavgasını otelde konaklayanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    DHA
    İngiliz ve Rus turistler Antalya’da birbirine girdi

    İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı.

    Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı.

    Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu.

    Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi. Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı.

        Turistlerin kız arkadaşları da çığlık atarak, bahçeye gelip, kavga edenleri ayırdı.

        Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı.

        Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

            İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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            Haberler Yaşam Antalya'da Rus ve İngiliz turistlerin 'kız arkadaşıma bakma' kavgası kamerada
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