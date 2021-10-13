Antalya'da Rus ve İngiliz turistlerin 'kız arkadaşıma bakma' kavgası kamerada

İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı.
Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı.
Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu.
Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi. Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı.