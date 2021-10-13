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    Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanı açık artırmaya sunuluyor

    Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) tuğralı ferman, 21 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkıyor.

    Milyonluk ferman
    Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) tuğralı ferman, 21 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkıyor.

    114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış fermanın açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğu öğrenildi.
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