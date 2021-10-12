Avcılar’da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü (Yaşam haberleri)

İstanbul Avcılar'da Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız'ın oturdukları daireden önceki gece kavga sesi geldi. İddiaya göre bir süre sonra iki kişi koşarak binadan uzaklaştı.

Gece geç saatlerde Nurettin Yıldız'a ait 34 KA 976 plakalı otomobil, Haramidere'de yanarken görüldü. Söndürülen araç içinde Nurettin Yıldız'ın kan izlerine rastlandı. Ancak araç sahibi bulunamadı. Eve gelen ekipler, Esra Yıldız'ın boğazından kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis, olayı aydınlatmak için Nurettin Yıldız'ı aramaya başladı.

AYIP ETTiN

Kastamonu Cide'ye bağlı Yalçın köyünde, vatandaşlar geceleri evlerinden bile çıkamaz oldu. Ayı saldırıları sebebi ile büyük korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkilerden yardım istedi. Son olarak Hasan Yıldırım'a ait 25 koyunu telef eden ayılar, köydeki tarlalara da zarar veriyor.

72 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 72 milyon 660 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 173'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 721'er lira, 3 bilenler 126'şar lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BİR KİŞİYE 231 BİN TL

10 bilen bir kişi, 231 bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 977'şer lira, 8 bilenler 237'şer lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

CESUR YÜREK

Giresun'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya, 2020'nin Mart ayında rahatsızlandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. COVİD şüphesiyle tedavi gördü, ancak bir türlü şikayetleri azalmadı. Kanser ihtimali üzerine yapılan tetkikleri de temiz çıktı. KBB Uzmanı kızı Dr. İknur Topkar ve Ortopedi Uzmanı damadı Doç. Dr. Mert Topkar'ın ısrarı sonucu İstanbul'a giden Özkaya'nın kalbinde nadir görülen bir kalp tümörüne rastlandı. 9 santimlik tümör, neredeyse kalbinin yarısını sarmıştı! Tam ameliyata alınacakken COVİD-19'a yakalanan Özkaya, önce virüsü yenmeyi başardı. Ardından Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak'ın gerçekleştirdiği ameliyatla iyileşmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇOK YAŞAR

Covid-19, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Kırıkkale'deki Yaşar Güldüren ise virüsle mücadelede gençlere taş çıkarttı. 92 yaşındaki Güldüren, bir süre önce rahatsızlandı. COVİD-19 testi pozitif çıktı. Yaptırdığı 3 doz aşı sayesinde yoğun bakıma gerek kalmadan hastalığı atlattı. "Doktorlar 'Öldün gittiydin' diyor. Aşı olduk, kurtulduk" açıklaması yaptı. Hakkari'de yaşayan 117 yaşındaki Muteber Engindeniz de Coronavirüs'e savaş açtı. 4 ay önce yakalandığı hastalığı 14 günde yenmeyi başardı. Sırrını şöyle anlattı: Her gün süt, yoğurt, peynir ve bahçemde yetiştirdiğim sebzelerimi yerim. Giyecek dışında şehirde hiç alışveriş yapmadım. Her zaman hareketli bir insan oldum.

HASANKEYF'İN GÖZBEBEĞİ

Batman'da görevli arkeolog Tülay-Metin Ağrak çifti, kısa süre önce hayatını birleştirdi. 9 ay önce de kızları Sarya dünyaya geldi. Hasankeyf Kalesi'nde görevli olan çift, kızlarını da tarihi alanlardaki kazıya götürmeyi ihmal etmedi. Anne Tülay Ağrak, "İşimi yaparken Sarya'nın uyuması gerekiyorsa ekiptekiler destek veriyor. Sarya kazı malzemelerine ilgili" dedi.

MAMA HAREKEDİ

Bursa'da karnı acıkan bir kedi, esnafın da desteğiyle mama operasyonuna çıktı! Boynuna, "Dilenmiyorum, karnım aç kardeş" yazılı kağıt asıldı. Taburede oturan kedinin boynundaki yazıyı görenler şaştı kaldı! Bazı vatandaşlarsa kediye mama alarak karnını doyurmaya çalıştı.

ŞÜPHE DOLU KAZA

Rusya, önceki gün yaşanan trafik kazasıyla sarılsıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olan ve Soçi'de tatil yapan Ksenia Sobchak'in içinde bulunduğu araç karşı yönden gelen arabayla kafa kafa çarpıştı. 35 yaşındaki arkadaşını kaybeden politikacı, kazadan sonra hemen uçağa atladı. Soluğu Moskova'da aldı. Rus polisi, dağ yolunda yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tanınmış bir YouTube yıldızı ve gazeteci olan Sobchak, geçmişte Putin'i eleştirmişti.

'HAYIR' DEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir'de İlkay Ayeş, tasarımcı Sena Altan'a arkadaşlık teklif etti. Ret cevabını gururuna yediremedi.

Ailesine veda mektubu yazıp genç kızın evine gitti. Bıçakla öldürüp intihar etti.

TATLI KIZ TACİZ DEĞİL

Şef, kadın görevliye "Tatlı kız el salla" mesajı gönderdi. İşini kaybetti. Yargıtay, kararı verdi: Tazminat ödensin!

GÜMÜŞ VURGUNU

İstanbul Fatih'te 6 hırsız, gece bir dükkana girdi. 2.5 dakikada 100 kilo gümüş ve 300 bin TL'yi alıp gitti.

İPHONE PATLADI

Apple, iPhone satışlarından memnun kaldı. Avrupa'nın en büyük mağazasını İstanbul'da açma kararı aldı.

BU İZLERİN BEDELİ 3 YIL HAPİS

Bakırköy'de Banu Mülhim, kendini doktor olarak tanıttı. Kıymet Kaya'ya estetik operasyon yaptı. Genç kadının yüzü tanınmaz hale gelince dava açıldı. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.